Юран: «Давыдов своей игрой показал, что готов к основе и даже стартовому составу»

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран отметил игру форварда красно-белых Дениса Давыдова в матче 13 тура чемпионата России против московского «Динамо» (3:2), в котором 20-летний футболист отметился голом и результативной передачей.

– Парень молодец, воспользовался своим шансом. У Давыдова прекрасные данные. Он по-спортивному зол, хорошо оснащен технически. Аленичев сказал недавно, что до зимы на него не будет рассчитывать. А он не опустил рук, работал и дождался.

– Скоро в строй вернутся Мовсисян и Зе Луиш, предоставят ли Давыдову новый шанс?

– А почему нет? Аленичев сам себе не враг. Если увидит, что парень не зазвездился, а адекватно оценивает происходящее, обязательно выпустит на поле. Сейчас Давыдов своей игрой как бы сказал главному тренеру: "Какой "Спартак-2"? Я готов к основе и даже к стартовому составу". Посмотрим, что будет дальше.