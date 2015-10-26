Маскерано грозит четырехматчевая дисквалификация

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано может быть дисквалифицирован на четыре матча. Напомним, аргентинец был удален в воскресном матче против «Эйбара» (3:1) за неспортивное поведение и неприемлемые высказывания в адрес одного из помощников главного арбитра встречи Карлоса дель Серро Гранде.

Сообщается, что за подобный инцидент в прошлом сезоне полузащитник «Эльче» Дамиан Суарез был наказан на соответствующий срок. Отметим, что, если решение о дисквалификации Маскерано будет принято, полузащитник пропустит ближайшее эль классико против мадридского «Реала», а также игры против «Хетафе», «Вильярреала» и «Реала» Сосьедад.