«Атлетик» – «Спортинг». Смотреть онлайн

В понедельник «Атлетик» и «Спортинг» будут завершать девятый тур испанской Примеры своим матчем. Обе команды не могут похвастаться результатами в этом сезоне, но турнирное положение и близкое расположение друг к другу позволяют ожидать болельщикам интересный футбол.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Атлетик» – «Спортинг», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:30.