Федун: «Искренне сожалею о высказывании в адрес Дзюбы»

Владелец «Спартака» Леонид Федун сожалеет о своем эмоциональном высказывании в адрес бывшего игрока клуба Артема Дзюбы.

«Всегда видел в Дзюбе отличного игрока спартаковской школы. К слову, после возвращения из аренды в «Томи», настоял на том, чтобы с ним был подписан новый контракт на заметно улучшенных условиях.

Что касается сравнительно недавних событий, то сделал все от меня зависящее, чтобы Дзюба продолжил свою карьеру в «Спартаке». Но его выбор, увы, пал на «Зенит». Конечно, было очень обидно, ведь клуб очень много сделал для его воспитания.

В общем, всегда старался поддерживать Артема и верил в него, как в потенциального лидера «Спартака». Хотя далеко не все в клубе были со мной согласны. Его же сегодняшняя результативная игра за сборную страны лишний раз подтверждает мою правоту.

Мои слова о нем? Это просто эмоции после неудачного матча моей команды. Эмоции, о которых искренне сожалею», – признался Федун.