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Федун: «Искренне сожалею о высказывании в адрес Дзюбы»

21 октября 2015, 15:25
11

Владелец «Спартака» Леонид Федун сожалеет о своем эмоциональном высказывании в адрес бывшего игрока клуба Артема Дзюбы.

«Всегда видел в Дзюбе отличного игрока спартаковской школы. К слову, после возвращения из аренды в «Томи», настоял на том, чтобы с ним был подписан новый контракт на заметно улучшенных условиях.

Что касается сравнительно недавних событий, то сделал все от меня зависящее, чтобы Дзюба продолжил свою карьеру в «Спартаке». Но его выбор, увы, пал на «Зенит». Конечно, было очень обидно, ведь клуб очень много сделал для его воспитания.

В общем, всегда старался поддерживать Артема и верил в него, как в потенциального лидера «Спартака». Хотя далеко не все в клубе были со мной согласны. Его же сегодняшняя результативная игра за сборную страны лишний раз подтверждает мою правоту.

Мои слова о нем? Это просто эмоции после неудачного матча моей команды. Эмоции, о которых искренне сожалею», – признался Федун.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит Дзюба Артем Федун Леонид
Комментарии (11)
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dzvinka
1445432965
два сапога пара
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stas-kst
1445433652
Молодец, можно назвать публичным извинением. Пора бы закрыть этот вопрос.
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slavа0508
1445434528
Перед Дзюбой можно и не извеняться,у него у самого язык не дружит с головой,
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headdevil
1445444273
Два колхозника емае.
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KosSidFCZP
1445446118
Пиздит
Ответить
Garrincha58
1445446595
все правильно иногда публичным людям лучше помолчать
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MrVanes-Zenit
1445447341
А Дзюба снова забил Заткнул рот этому кхе-кхе товарищу
Ответить
Старый Пью
1445448574
Тихонов, Погребняк, Дзюба: в поросятнике визжать гадости вслед - это традиция. Если бы персонаж это в августе сказал - это одно , а теперь, после голевой серии из 5 матчей - как-то пискляво звучит.
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zagrizlik
1445475511
Жополизо...
Ответить
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