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  • Ловчев: «Федун не хотел брать Аленичева на пост главного тренера «Спартака»

Ловчев: «Федун не хотел брать Аленичева на пост главного тренера «Спартака»

20 октября 2015, 20:02
15

Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев рассказал о чем велась речь на последнем попечительском совете команды и отметил, что его удивили слова владельца красно-белых.

"Вижу, что растет недовольство игрой и результатами "Спартака". Вижу, что сами руководители "Спартака" это недовольство разогревают. Дмитрий Аленичев после игры покритиковал нескольких футболистов, а Леонид Федун, что уже неудивительно в принципе стал говорить о тренере и об игре. Понятно, что если говорят руководители, то ситуация развивается по уже знакомому сценарию – не будет результата, начнется нервотрепка, результата не жди.

Вижу, что это нервирует тренеров "Спартака" - в матче с "Локо" впервые я видел растерянный тренерский штаб команды. Смотрю и просто не верю своим глазам, потому что видел Аленичева совершенно другим за время работы в Туле, где было много стрессовых ситуаций и где тоже не сахар. Команда могла играть хуже или лучше, но он не терялся. И приходишь к выводу, что работа в больших клубах совершенно особенная, там человек во время матча становится совершенно другим. Посмотрите на Слуцкого по ходу игр – человек совершенно не похож на того размеренного, уверенного в себе и дающего адекватные комментарии тренера сразу после финального свистка. И тогда мы делаем скидку именно вот на эффект работы в больших командах.

Меня удивили слова Леонида Федуна. Про то, что это не спартаковская игра, что Дзюба удавит родных за копейку. Возвращаюсь мыслями в первое заседание попечительского совета, когда я сказал, что не вижу Якина главным тренером команды. Просто не вижу, потому что Мурат строит футбол, который не свойственен природе "Спартака". И когда я произнес фамилию Аленичева, Леонид Арнольдович обронил фразу, смысл которой сводился к тому, что "пусть он сначала Тулу оставит в Премьер-лиге". Это не было обсуждением сильных и слабых сторон тренера, это был такой наброс – мол, ну кого вы предлагаете. Я был несколько удивлен. И сегодняшние высказывания рассматриваю в том же русле: Аленичева чуть ли не навязали, а сам владелец клуба не хотел его брать. И вот сейчас, по логике Федуна, его те слова про "пусть Тулу оставит" подтверждаются", - сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений Якин Мурат Аленичев Дмитрий Федун Леонид
Комментарии (15)
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bvb09rf
1445362194
Да понятно ,что во всем виноват федун, не может быть чтоб столько тренеров не смогли ничего сделать с командой. Из 10 тренеров даже самый оутсайдер с одним , да выстрелит!
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Garrincha58
1445362223
опять на мясокомбинате кончилось сырье
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vyacheslaff
1445364366
Ну идиотымля...в 4 место нового тренера в первые полгода и уже ноют...дебилымля
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vyacheslaff
1445364390
федунчмо походу
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джон базелон
1445365451
Пора Федуна уволить!
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mgordeev
1445367728
Я сморю Ловчеву приплачивают за "правильное" мнение. Понять позицию "дайте Диме поработать" я могу, хоть и не разделяю. Понять позицию "Все хорошо, игра улучшается, Спартак-чемпион" не могу, так как вижу обратное.
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Вомбат
1445375684
Ну как с таким неплохим, но довольно средним составом как у Спартака и на елку влезть и попу не ободрать? Либо дайте Аленичеву поставить спартаковский футбол (что он это может сделать он уже показал) и не требуйте места выше 6-го, либо не требуйте от него игровых красот. Пусть любой ценой цепляется за очки, ставит в каждой игре 7 защитников, и только тогда требуйте от него 4-е место. Хотите еще выше с таким составом? Зовите Бердыева.
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ARAX
1445381867
Кто такой Ловчев..???? Что он выйграл..???? какие скорости были....????? На Лицо посмотреть ..И забыть....Скурвился Псевдо..Спартач Фу.....
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Сармат Ростов
1445394581
Рано делать выводы о Аленичеве. Не трогал бы его Федун, по крайней мере до конца сезона...
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neveldomha
1445426860
А может Федуну взять и самому возглавить Спартак? Показать как надо управлять командой, утереть всем нос. Тем более тренерскую лицензию ему уже через час выпишут, да еще и задним числом.
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