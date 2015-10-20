Ловчев: «Федун не хотел брать Аленичева на пост главного тренера «Спартака»

Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев рассказал о чем велась речь на последнем попечительском совете команды и отметил, что его удивили слова владельца красно-белых.

"Вижу, что растет недовольство игрой и результатами "Спартака". Вижу, что сами руководители "Спартака" это недовольство разогревают. Дмитрий Аленичев после игры покритиковал нескольких футболистов, а Леонид Федун, что уже неудивительно в принципе стал говорить о тренере и об игре. Понятно, что если говорят руководители, то ситуация развивается по уже знакомому сценарию – не будет результата, начнется нервотрепка, результата не жди.

Вижу, что это нервирует тренеров "Спартака" - в матче с "Локо" впервые я видел растерянный тренерский штаб команды. Смотрю и просто не верю своим глазам, потому что видел Аленичева совершенно другим за время работы в Туле, где было много стрессовых ситуаций и где тоже не сахар. Команда могла играть хуже или лучше, но он не терялся. И приходишь к выводу, что работа в больших клубах совершенно особенная, там человек во время матча становится совершенно другим. Посмотрите на Слуцкого по ходу игр – человек совершенно не похож на того размеренного, уверенного в себе и дающего адекватные комментарии тренера сразу после финального свистка. И тогда мы делаем скидку именно вот на эффект работы в больших командах.

Меня удивили слова Леонида Федуна. Про то, что это не спартаковская игра, что Дзюба удавит родных за копейку. Возвращаюсь мыслями в первое заседание попечительского совета, когда я сказал, что не вижу Якина главным тренером команды. Просто не вижу, потому что Мурат строит футбол, который не свойственен природе "Спартака". И когда я произнес фамилию Аленичева, Леонид Арнольдович обронил фразу, смысл которой сводился к тому, что "пусть он сначала Тулу оставит в Премьер-лиге". Это не было обсуждением сильных и слабых сторон тренера, это был такой наброс – мол, ну кого вы предлагаете. Я был несколько удивлен. И сегодняшние высказывания рассматриваю в том же русле: Аленичева чуть ли не навязали, а сам владелец клуба не хотел его брать. И вот сейчас, по логике Федуна, его те слова про "пусть Тулу оставит" подтверждаются", - сказал Ловчев.