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    «Крылья Советов» - «Терек». Онлайн-трансляция

    Вернувшиеся в Премьер-лигу "Крылья Советов", насолив уже не одному серьезному сопернику, удивляют своей прытью. Получится ли доставить головную боль "Тереку"? Грозненцы тоже удивляют: из одиннадцати сыгранных матчей семь свели к ничьей. Тем не менее на данный момент подопечные Рашида Рахимова расположились на седьмой строчке в таблице.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Крылья Советов" - "Терек". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 16:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 15:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +47

      89388900185 18 октября 2015, 13:17

      ТЕРЕК давай порви крылышек

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      зокий глаз 18 октября 2015, 11:06

      А что думает Слуцкий об этом матче?

      0
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