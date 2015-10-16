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    Названа причина смерти Филиппенкова

    Главный тренер пензенского «Зенита» Сергей Филиппенков умер во время товарищеского матча, и причиной смерти стал обширный инфаркт. Об этом рассказал пресс-атташе клуба Николай Шумилин.

    «Причина смерти — инфаркт. Как обнаружили врачи, он на ногах перенес микроинфаркт, а когда уже вышел играть — получил обширный. Перед игрой он чувствовал себя не очень хорошо, но все равно на поле вышел. Сегодня у нас прошло прощание. Что касается похорон, то мы сегодня уже отправили машину с гробом в Смоленск, на его родину, там его ждет семья — жена Ольга Юрьевна и сыновья Артем и Максим», - сообщил Шумилин.

    Источник: Р-Спорт

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    16.10.2015 19:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 16 октября 2015, 20:58

      Земля пухом!
      Умер как настоящий футболист, забив мяч в последнем матче.

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