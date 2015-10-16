Амелия: «В январе или феврале «Челси» будет на вершине»

Вратарь «Челси» Марко Амелия уверен, что лондонцы вскоре поправят свое турнирное положение.

«Я верю в нашу победу и хочу побеждать. Я победитель по своей природе. Я выигрывал титулы везде, где выступал на протяжении своей карьеры. Сейчас мы в странном положении, но я думаю, что мы можем играть лучше. Я считаю, что в январе или феврале «Челси» будет на вершине», - говорит Амелия.

После восьми туров АПЛ «Челси» находится на 16-й позиции и отстает от возглавляющего таблицу «Манчестер Сити» на десять баллов.