Главный тренер пензенского «Зенита» умер во время товарищеского матча

Главный тренер пензенского "Зенита" и бывший игрок московского ЦСКА Сергей Филиппенков скончался во время товарищеского матча ветеранов. Об этом сообщил пресс-атташе клуба Николай Шумилин.

"В этой игре команда Сергея Александровича выигрывала 3:0, он забил гол. Примерно за пять минут до конца матча ему стало плохо, он упал. Сразу вызвали скорую, приехали врачи, но откачать не успели. Сергей Александрович умер на футбольном поле. Это невосполнимая потеря для нашей команды", - рассказал Шумилин.

В составе ЦСКА Филиппенков выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата России. Пензенский "Зенит" он возглавил в 2013 году. На момент смерти Сергею Филиппенкову было 44 года.