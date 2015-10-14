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    Мутко: «1 миллион премиальных? Это все обман»

    Президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко назвал новости о том, что Леонид Слуцкий получит премиальные в размере 1 миллиона евро "брехней".

    «Я уже все сказал, дайте спокойно работать. Вы мне что, каждый день с утра через час будете этот вопрос задавать? Я уже все сказал, и Леонид Викторович все сказал. Мы успешно решили вопрос выхода на Евро-2016. Закрыли один этап. Будут и на следующий этап все задачи решены. Все будет на высоком уровне, не волнуйтесь.

    Стоимость контракта? Я даже не хочу это обсуждать. Сегодня написали, что он получит 1 миллион евро… Вы хотите, чтобы я эту брехню комментировал? Кому-то хочется вокруг своего издания высокие рейтинги собирать. Ну, пусть собирают.

    Это все обман. Если кому-то хочется, могут продолжать это делать. Завершился один этап, приступаем ко второму. Как будут новости – я к вам приду и скажу», - поделился Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.10.2015 12:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +93

      aviator117 14 октября 2015, 20:02

      Ну началось!!!

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      Рейтинг: +24

      Лохмач Санькевичус 14 октября 2015, 19:36

      Не зря Слуцкого в КВНе обсмеяли, мол бесплатно теперь в сборной работать будет. Примерно так и будет. Он добраю душа, и патриотичная, на нём можно и навариться!

      3
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Лохмач Санькевичус 15 октября 2015, 17:42

      А может и зря высмеяли, патриотичность в людях это немало, а доброта уже давно звучит как отрицательное качество.

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец 14 октября 2015, 16:28

      Как же раздражает этот мудак. Капелло им не жалко было 7 в год платить и 20 за неустойку. А здесь за вытаскивание сборной из говна не могут денег нормально дать. И так человеку копейки выплачивают за совмещение

      11
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 > астраханец 17 октября 2015, 12:45

      ну так на то он и МуДко

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 14 октября 2015, 16:08

      А вознаграждение Слуцкий заслужил.

      5
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 14 октября 2015, 13:06

      Завершился этап,теперь этап,второй этап,ещё этап!!По ходу хочет по этапу!!)Всех этих мнимых министров и чиновников пустить по этапу!

      1
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      Рейтинг: +72

      HardPony 14 октября 2015, 12:58

      да! там 2 ляма было! 1 мне и 1 Слуцкому

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