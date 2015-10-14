Мутко: «1 миллион премиальных? Это все обман»

Президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко назвал новости о том, что Леонид Слуцкий получит премиальные в размере 1 миллиона евро «брехней».

«Я уже все сказал, дайте спокойно работать. Вы мне что, каждый день с утра через час будете этот вопрос задавать? Я уже все сказал, и Леонид Викторович все сказал. Мы успешно решили вопрос выхода на Евро-2016. Закрыли один этап. Будут и на следующий этап все задачи решены. Все будет на высоком уровне, не волнуйтесь.



Стоимость контракта? Я даже не хочу это обсуждать. Сегодня написали, что он получит 1 миллион евро… Вы хотите, чтобы я эту брехню комментировал? Кому-то хочется вокруг своего издания высокие рейтинги собирать. Ну, пусть собирают.



Это все обман. Если кому-то хочется, могут продолжать это делать. Завершился один этап, приступаем ко второму. Как будут новости – я к вам приду и скажу», – поделился Мутко.