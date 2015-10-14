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    Мутко: «1 миллион премиальных? Это все обман»

    Президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко назвал новости о том, что Леонид Слуцкий получит премиальные в размере 1 миллиона евро «брехней».

    «Я уже все сказал, дайте спокойно работать. Вы мне что, каждый день с утра через час будете этот вопрос задавать? Я уже все сказал, и Леонид Викторович все сказал. Мы успешно решили вопрос выхода на Евро-2016. Закрыли один этап. Будут и на следующий этап все задачи решены. Все будет на высоком уровне, не волнуйтесь.

    Стоимость контракта? Я даже не хочу это обсуждать. Сегодня написали, что он получит 1 миллион евро… Вы хотите, чтобы я эту брехню комментировал? Кому-то хочется вокруг своего издания высокие рейтинги собирать. Ну, пусть собирают.

    Это все обман. Если кому-то хочется, могут продолжать это делать. Завершился один этап, приступаем ко второму. Как будут новости – я к вам приду и скажу», – поделился Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.10.2015 12:24
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    HardPony
    1444816737
    да! там 2 ляма было! 1 мне и 1 Слуцкому
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    джон базелон
    1444817188
    Завершился этап,теперь этап,второй этап,ещё этап!!По ходу хочет по этапу!!)Всех этих мнимых министров и чиновников пустить по этапу!
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    Alek7183
    1444828104
    А вознаграждение Слуцкий заслужил.
    Ответить
    астраханец
    1444829282
    Как же раздражает этот мудак. Капелло им не жалко было 7 в год платить и 20 за неустойку. А здесь за вытаскивание сборной из говна не могут денег нормально дать. И так человеку копейки выплачивают за совмещение
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    Лохмач Санькевичус
    1444840616
    Не зря Слуцкого в КВНе обсмеяли, мол бесплатно теперь в сборной работать будет. Примерно так и будет. Он добраю душа, и патриотичная, на нём можно и навариться!
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    aviator117
    1444842149
    Ну началось!!!
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    ologreds
    1694996995
    numo445320
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