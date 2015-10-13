Слуцкий получит один миллион премиальных за выход на Евро

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий получит от РФС один миллион евро в качестве премиальных за выход национальной команды на Евро-2016.

«Сумма премиальных для тренера сборной в случае решения задачи выхода в финальную часть чемпионата Европы была оговорена еще при прежнем тренере команды Фабио Капелло. Леонид Слуцкий получит от РФС один миллион евро», - сообщает источник в РФС.

Премии получат и игроки. В этом случае конкретная сумма будет зависеть от количества игрового времени, которое провел футболист в матчах отбора.