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    Слуцкий получит один миллион премиальных за выход на Евро

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий получит от РФС один миллион евро в качестве премиальных за выход национальной команды на Евро-2016.

    «Сумма премиальных для тренера сборной в случае решения задачи выхода в финальную часть чемпионата Европы была оговорена еще при прежнем тренере команды Фабио Капелло. Леонид Слуцкий получит от РФС один миллион евро», - сообщает источник в РФС.

    Премии получат и игроки. В этом случае конкретная сумма будет зависеть от количества игрового времени, которое провел футболист в матчах отбора.

    Источник: ТАСС

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    13.10.2015 20:56
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 14 октября 2015, 09:11

      Нормально - если б не вывел, вообще б ничего не получил !!!

      0
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 13 октября 2015, 23:51

      Леонид Викторович заслужил ! Раскачал таки сборную=)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Rusland3 13 октября 2015, 23:42

      Ух щас завистников налетит в комментах)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Rusland3 13 октября 2015, 23:48

      Уже :-)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      lapa9 13 октября 2015, 23:41

      Сдача от Капелло!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      kayusov 13 октября 2015, 22:35

      Обыграл Шведов, карлика и 2 состав Черногории, и ты миллионер

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью > kayusov 13 октября 2015, 23:06

      Попробуй повторить - и ты тоже :-)

      3
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 13 октября 2015, 22:22

      Уж лучше российский тренер их получит,чем абы кто! Главное, чтобы бабки не повлияли на работу тренера, как на игру некоторых из игроков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Алек Македонский 13 октября 2015, 22:22

      Вывел на ЕВРО, получай бонусы в ЕВРО!
      Нормальный бонус, с учетом, что провел всего 4 игры у руля.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 13 октября 2015, 22:00

      может франшизу мака выкупать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      galichin 13 октября 2015, 21:43

      Патриот, если он патриот - должен получить один миллион рублей! Не так ли, дяди Вова и Дима? Кризис ведь не кАк?

      -1
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > galichin 13 октября 2015, 23:09

      Кризис у кого-то в штанах. А Леня задание выполнил.

      0
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 13 октября 2015, 21:26

      не мало)))

      -1
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Тони Монтана 13 октября 2015, 23:08

      Но и не много

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