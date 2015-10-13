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    Слуцкий получит один миллион премиальных за выход на Евро

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий получит от РФС один миллион евро в качестве премиальных за выход национальной команды на Евро-2016.

    «Сумма премиальных для тренера сборной в случае решения задачи выхода в финальную часть чемпионата Европы была оговорена еще при прежнем тренере команды Фабио Капелло. Леонид Слуцкий получит от РФС один миллион евро», – сообщает источник в РФС.

    Премии получат и игроки. В этом случае конкретная сумма будет зависеть от количества игрового времени, которое провел футболист в матчах отбора.

    Источник: ТАСС

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    13.10.2015 20:56
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    Комментарии (21)
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    galichin
    1444761799
    Патриот, если он патриот - должен получить один миллион рублей! Не так ли, дяди Вова и Дима? Кризис ведь не кАк?
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    Serjinho
    1444762829
    может франшизу мака выкупать
    Ответить
    Алек Македонский
    1444764128
    Вывел на ЕВРО, получай бонусы в ЕВРО! Нормальный бонус, с учетом, что провел всего 4 игры у руля.
    Ответить
    vanesss1981
    1444764175
    Уж лучше российский тренер их получит,чем абы кто! Главное, чтобы бабки не повлияли на работу тренера, как на игру некоторых из игроков.
    Ответить
    kayusov
    1444764956
    Обыграл Шведов, карлика и 2 состав Черногории, и ты миллионер
    Ответить
    lapa9
    1444768908
    Сдача от Капелло!
    Ответить
    Rusland3
    1444768931
    Ух щас завистников налетит в комментах)
    Ответить
    Ronaldinho R10
    1444769507
    Леонид Викторович заслужил ! Раскачал таки сборную=)))
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    3eмлянин
    1444803107
    Нормально - если б не вывел, вообще б ничего не получил !!!
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    ologreds
    1694996998
    numo445267
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