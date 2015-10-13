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    Вратарь сборной Армении: «Мы оказались между двух огней»

    Вратарь сборной Армении Геворг Каспаров опроверг сведения албанских и сербских СМИ о том, что матч отборочного турнира между армянами и албанцами носил договорной характер. Ранее сообщалось, что игроки сборной Армении могли быть подкуплены для обеспечения нужного результата.

    «Это слухи, комментировать их бессмысленно. Что я могу сказать, страны имеют определенные противоречия, а мы оказываемся между двух огней. Это глупо», - говорит Каспаров.

    Встреча между сборными Армении и Албании завершилась со счетом 0:3, что вывело албанцев на Евро-2016 впервые в истории.

    Источник: Eurosport.ru

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    13.10.2015 20:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      gayane-1964 14 октября 2015, 13:18

      обидно, что спорт и политика сейчас неразлучны...

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