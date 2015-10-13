Билоног: «В России себя чужаком не чувствую»

Полузащитник «Урала» Дмитрий Билоног рассказал о том, как его приняли в Екатеринбурге.

«Украина и Россия – это примерно одинаковые страны. Я их обе люблю. Вообще считаю, что футбол вне политики. Я же приехал сюда в первую очередь играть. Для себя, для команды. Почему если в верхах что-то не поделили, должны страдать простые люди? Это ненормально.

В «Урале» никто не ставит акцент на том, что я из другой страны. И я себя чужаком не чувствую. Команда меня очень тепло приняла. Другое дело, что мы еще не так близко общаемся. Да и у всех игроков семьи. Это я в 20 лет пока холост.

У нас дома хорошие клубы. Но в России уровень футбола намного выше, чем на Украине. Поэтому я сразу ориентировался на «Урал», - признался Билоног.

Напомним, что Билоног является воспитанником донецкого «Шахтера». Свой следующий матч «Урал» проведет на выезде в субботу, 17 октября, против ЦСКА.