Шишкин вызван в сборную России вместо Смольникова

Сегодня в составе сборной России, ведущей подготовку к заключительному матчу отборочного этапа Евро-2016 против сборной Черногории, произошло изменение. Защитника «Зенита» Игоря Смольникова, получившего травму, в заявке заменил оборонец московского «Локомотива» Роман Шишкин.

Национальная команда уже вернулась в Москву и в 18:00 ей предстоит восстановительная тренировка на базе ФК "Динамо" в Новогорске, в которой, вероятнее всего, уже примет участие Шишкин.