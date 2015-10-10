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    Шишкин вызван в сборную России вместо Смольникова

    Сегодня в составе сборной России, ведущей подготовку к заключительному матчу отборочного этапа Евро-2016 против сборной Черногории, произошло изменение. Защитника «Зенита» Игоря Смольникова, получившего травму, в заявке заменил оборонец московского «Локомотива» Роман Шишкин.

    Национальная команда уже вернулась в Москву и в 18:00 ей предстоит восстановительная тренировка на базе ФК "Динамо" в Новогорске, в которой, вероятнее всего, уже примет участие Шишкин.

    Источник: РФС

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    10.10.2015 15:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24

      BotulisM 10 октября 2015, 20:39

      Ну наконец-то, он умеет почти все, и защищаться и пас в атаку хороший отдать и со штрафного лупануть

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Нежданчик 10 октября 2015, 18:34

      Шишкин на черногорию сойдет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      Antilimit > Нежданчик 10 октября 2015, 19:52

      Кузьмин с черногорией сыграет.

      0
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 10 октября 2015, 16:35

      Анюков есть....мда

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