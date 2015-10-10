Бубнов: «Проблемы в атаке как были, так и остались»

Александр Бубнов прокомментировал Экспертпрокомментировал победу сборной России над молдаванами (2:1) в отборочном матче Евро-2016.

"Сборная России контролировала ход игры на протяжении всего матча с Молдавией. Не все у нашей команды получалось в атаке, но вместе с тем удалось накрыть соперника прессингом, благодаря чему ему практически не оставили шансов, кроме того самого "стандарта", когда был забит гол в ворота Игоря Акинфеева. У россиян, к слову, тоже не получалось забить с игры — выручили те же "стандарты". Ничего удивительного: это грозное оружие для любой команды. В современном футболе им уделяется большое внимание, и прошедший матч Молдавия-Россия стал очередным подтверждением того, что со "стандарта" может забить кто угодно.

Не заметил я недонастроя и у российской сборной. Футболисты выполнили план на игру, что и дало им преимущество. Были моменты у Александра Кокорина и Дениса Глушакова, и жаль, что их не удалось реализовать. Это лишний раз говорит о том, что у нашей сборной как были проблемы в атаке, так и остались. Быстро их не преодолеть. Школа Капелло видна — футболисты сборной России привыкли играть от защиты, и оборону соперника они вскрывают с большим трудом. Кроме того, в "Зените" и ЦСКА — клубах, игроки которых и составляют костяк нашей национальной команды, — атакующую мощь создают в основном легионеры. Именно поэтому игра сборной отличается от игры этих двух клубов.

В целом же матч с Молдавией — все-таки не та игра, по которой можно судить о перспективах нашей сборной. Нужно ее поскорее забыть, проанализировать ошибки в организации атаки и двигаться дальше", - сказал Бубнов.