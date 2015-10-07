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    Гаджиев может возглавить «Анжи»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев может снова возглавить «Анжи». Руководство махачкалинского клуба рассмотрит его кандидатуру во время зимнего перерыва в Премьер-лиге.

    До этого тренировать команду будет Руслан Агаларов. Если он покажет положительный результат, то может возглавить «Анжи» на постоянной основе.

    В противном случае «орлы» попробуют переманить Гаджиева у «Амкара», которому придется заплатит неустойку. Контракт между тренером и пермяками заканчивается летом 2017 года, и в клубе не намерены расставаться с опытным специалистом.

    Источник: Известия

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    07.10.2015 22:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 9 октября 2015, 16:27

      даром не нужен!!!

      -1
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      Рейтинг: +10

      расулик 9 октября 2015, 01:30

      не смешно уже,хотя смешно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93

      pravda 8 октября 2015, 19:00

      Если, что уже есть опровержение...не тратьте нервы)

      0
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      Рейтинг: +144

      зиргай 8 октября 2015, 13:54

      Только не его!!!! в пердив можно и с учителем физкультуры отправиться. Он в Анжи исчерпал себя, показал, на ЧТО способен

      0
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 8 октября 2015, 08:34

      Блин, что за человек этот Гаджиев? Побежит туда, где заплатят на 100 долларов больше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Аvi-8 8 октября 2015, 06:10

      Кучук без дела сидит, чем не вариант?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      Mr Trueman 8 октября 2015, 00:35

      Анжиев может возглавить «Гаджи»

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +111

      lifter025 8 октября 2015, 00:08

      История повторяется....

      -1
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