Мюллер: «Создается впечатление, что вся Германия ждет матча между «Баварией» и «Боруссией»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер с нетерпением ждет сегодняшнего матча с дортмундской «Боруссией» в рамках чемпионата Германии.

«Это будет определенно очень интересный матч. Болельщики в предвкушении, и создается впечатление, что вся футбольная Германия с нетерпением ждет игры. В этом году, с самого начала в верхней части турнирной таблицы очень тесно. Будет жарко.



Победа стала бы для нас хорошим результатом, с которым мы смогли бы продолжить свой путь в направлении Рождества», — заключил Мюллер.