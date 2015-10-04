Ирвин: «Сомневаюсь, что Кантона был игроком мирового уровня»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Денис Ирвин подверг сомнению слова экс-наставника манкунианцев Алекса Фергюсона о том, что нападающий Эрик Кантона был футболистом мирового уровня.



«Я бы хотел начать с нашего вратаря Шмейхеля. Он, Рой Кин, Пол Скоулз и Райан Гиггз были игроками мирового уроня. С Роналду я не играл. Но что касается Эрика Кантона, то я не уверен, что он был игроком мирового класса. Он был катализатором наших успехов, но на международной арене ничего толком не добился, так что тут можно спорить»,- считает Ирвин.