АПЛ. «Манчестер Сити» катком проехался по «Ньюкаслу», «Вест Хэм» не позволил победить «Сандерленду»

«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 6:1, причем пять голов забил нападающий «горожан» Серхио Агуэро.

В других матчах «Лестер» одолел «Норвич», а «Вест Хэм» не позволил одержать первую победу «Сандерленду».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур

Манчестер Сити – Ньюкасл – 6:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Митрович, 18. 1:1 – Агуэро, 42. 2:1 – Агуэро, 49. 3:1 – Агуэро, 50. 4:1 – Де Брюйне, 53. 5:1 – Агуэро, 60. 6:1 – Агуэро, 62.

Астон Вилла – Сток Сити – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Арнаутович, 55.

Борнмут – Уотфорд – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Маррей, 28. 1:1 – Игало, 45.

Норвич – Лестер – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Варди, 28 (с пенальти). 0:2 – Шлюпп, 47. 1:2 – Мбокани, 68.

Сандерленд – Вест Хэм – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Флетчер, 10. 2:0 – Ленс, 22. 2:1 – Дженкинсон, 45. 2:2 – Пайе, 60.

Удаление: Ленс, 57 («Сандерленд»)

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