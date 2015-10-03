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    Стадион к ЧМ-2018 в Самаре строится в соответствии с графиком

    Губернатор Самарской области Николай Меркушкин рассказал о том, как в Самаре ведется подготовка к чемпионату мира 2018 года.

    «На подготовку к турниру затрачено 60-62 млрд рублей. Эта сумма складывается из денег федерального бюджета, областного, средств инвесторов, – сказал Меркушкин. – Уже построили аэропорт, принимали его. Стадион строится в соответствии с графиком. Он современный, не повторяет ни один стадион в других городах. В нем можно проводить ряд серьезных мероприятий».

    Стадион «Космос-Арена» рассчитан на 45 тысяч зрителей и примет матч третьего тура группового турнира с участием сборной России. Срок сдачи объекта – декабрь 2017 года, объем финансирования в соответствии с государственным контрактом составляет 13,4 млрд рублей.

    Источник: ТАСС

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    03.10.2015 13:50
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