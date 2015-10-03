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    РФПЛ занимает восьмое место в мире по средней стоимости билета на матчи

    РФПЛ находится на восьмом месте в мире по средней стоимости билета на матчи. Об сказано в исследовании, которое проводил портал GoEuro.

    Билеты на матчи РФПЛ в среднем стоят 37,48 доллара. Самой дорогой в этом отношении оказалась АПЛ со средней стоимостью в 82,70 доллара, на втором месте – Примера (78,09), на третьем Серия А (76,98).

    Самые дешевые билеты – в чемпионате ЮАР. Там посещение матчей высшего дивизиона в среднем стоит 9,59 доллара.

    Также была оценена средняя стоимость поездки на выездной матч. Для России эта сумма составила 184,59 доллара (12-е место в мире). Дороже всего футбольные путешествия обходятся болельщикам в США (334,39), Англии (332,09) и Японии (273,74).

    В ходе этого же исследования был составлен индекс соотношения цены и качества, в котором учитывалась средняя стоимость билета и место лиги в мировом рейтинге. Самым высоким этот индекс оказался у Бундеслиги, на втором месте – Примера, на третьем – португальская Примейра. РФПЛ оказалась на 20 месте, а худшей по соотношению цены и качества стала МЛС.

    Источник: ТАСС

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    03.10.2015 00:26
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