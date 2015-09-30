Газзаев: «Все клубы в группе равны по уровню ЦСКА»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, выигрывавший с клубом Кубок УЕФА, поделился мыслями в отношении встречи московского клуба с ПСВ в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ожидания от предстоящего матча ЦСКА против ПСВ самые благоприятные. Очень хочется, чтобы армейцы обыграли своих сегодняшних соперников и включились в активную борьбу за выход из группы. Это особенно важно после поражения от «Вольфсбурга». «Красно-синие» обязательно сделают все возможное, чтобы добиться положительного результата. Конечно, беспокоят сообщения прессы о том, что матч с ПСВ могут пропустить некоторые ключевые игроки ЦСКА. Но даже если Акинфеев, Василий Березуцкий и Еременко не выйдут сегодня на поле, армейцы могут рассчитывать на других игроков, для которых это будет хорошей возможностью получить опыт в матчах самого высокого уровня.



Я бы не стал выделять какие-то слабые или сильные стороны соперников ЦСКА по таблице. Все команды группы B, включая «Манчестер Юнайтед», являются равными по уровню. Каждый из этих клубов является ведущим в своем чемпионате. Любая из четырех команд этой группы может занять как первое, так и последнее место. Предугадать итоговое расположение сейчас невозможно, но с учетом сегодняшней ситуации в группе ЦСКА обязан сегодня побеждать ПСВ»,– сказал российский специалист.

ПСВ Эйндховен: против кого сегодня будет биться ЦСКА

ЦСКА – ПСВ. Онлайн-трансляция