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    «Спартак» и «Зенит» заплатят по 300 тысяч за поведение болельщиков

    На сегодняшнем заседании КДК РФС было принято решение оштрафовать «Спартак» и «Зенит» за поведение болельщиков в очном матче команд, состоявшемся в 10-м туре российской Премьер-лиги, а также в матчах Кубка России. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

    «Спартак» оштрафован за использование пиротехники на 100 тысяч рублей, на 200 тысяч рублей за еe бросание и на 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений. «Зенит» оштрафован за использование пиротехники на 100 тысяч рублей и на 200 тысяч рублей за еe бросание. За неучастие в пресс-конференции главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш оштрафован на 10 тысяч рублей.

    «Тосно» и «Ростов» за скандирование оскорблений в адрес «Анжи» оштрафованы на 10 тысяч рублей. «Динамо» оштрафовано за использование болельщиками пиротехники на 50 тысяч рублей. Также «Спартак» и «Зенит» оштрафованы за скандирование болельщиками нецензурных выражений на матче молодeжных команд», – заявил он.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.09.2015 17:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 сентября 2015, 20:26

      Очередные поборы

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 30 сентября 2015, 18:49

      в Ростове нет денег на оплату обслуживающего персонала а тут от жиру бесятся каждый матч из за тупых фанатов платят штрафы но понятно ведь не из своего кармана гос. денег не жалко вот если бы был хозяин у Зенита или Спартака то я думаю эти штрафы бы прекратились а так всем наплевать

      -1
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      Рейтинг: +665

      Snerg 30 сентября 2015, 17:38

      тупые правила! дисквалифицированный боаш еще и на конфе должен быть))))....

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