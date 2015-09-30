Раноккия может стать игроком «Милана»

«Милан» планирует пригласить защитника «Интера» Андреа Раноккию вместо его коллеги по амплуа Филиппа Мексеса. Сообщается, что последний должен перейти на правах аренды в «Фиорентину». Стороны уже вели переговоры насчет этой сделки летом, но в последний момент она была заблокирована президентом «Милана» Сильвио Берлускони.

Раноккия в этом сезоне ни разу не выходил на поле в стартовом составе, так как главный тренер клуба Роберто Манчини предпочитает ему номинального полузащитника Гари Меделя.