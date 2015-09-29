Тарханов: «Однозначно сможем составить конкуренцию ЦСКА»

Советник президента «Урала» Александр Тарханов прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Оранжево-черные сыграют с ЦСКА в Москве.

«Нам хотелось бы, конечно, принимать ЦСКА у себя дома. Наверное, на нашем стадионе в Екатеринбурге был бы аншлаг. Мы будем играть с ЦСКА боевым составом – мы и в Красноярске (победном матче 1/16 финала с «Енисеем» – 2:1) играли сильнейшим составом, у нас не было только трех футболистов из-за травм. Наша задача в Кубке России – пройти как можно дальше. То, что мы сможем составить конкуренцию ЦСКА – это однозначно», – сказал Тарханов.