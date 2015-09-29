Гаджибеков: «Если понадобится, сможем сыграть на результат, в ущерб красивой игре»

Защитник «Анжи» Али Гаджибеков прокомментировал уход с поста главного тренера команды Юрия Семина.

«Отставку Семина сложно назвать неожиданностью. «Анжи» в этом сезоне показывает откровенно слабые результаты. Команда демонстрирует неплохой футбол, иногда даже наравне с лидерами чемпионата. Однако мы умудрились потерять большое количество очков. В каких-то моментах нам не везет, но большая часть вины лежит на нас самих.

Сейчас главное для «Анжи» – выйти из этой ямы и начать исправно набирать очки. Я бы не назвал текущее положение команды катастрофой. Впереди еще 20 туров, и произойти может все что угодно. Достаточно одержать несколько побед, чтобы оказаться ближе к середине таблицы. Сейчас нужно сосредоточиться на последних восьми играх до зимнего перерыва. Во втором круге начнется основная борьба. Весной станет ясно, какие задачи способна выполнить наша команда.

«Анжи» по силам обеспечить себе прописку в Премьер-лиге на следующий сезон. В команде царит дружеская атмосфера, несмотря ни на что. Конечно, наше сегодняшнее положение пагубно влияет на уверенность ребят в своих силах. Однако впереди есть время и возможности для того, чтобы исправить ситуацию. Если понадобится, сможем сыграть на результат, в ущерб красивой игре», – сказал защитник.