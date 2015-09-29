«Анжи» не будет искать нового главного тренера

«Анжи» не будет искать нового специалиста на замену, ушедшему с поста главного тренера, Юрию Семину. В клубе полностью доверяют тренеру Руслану Агаларову.

«Почему мы должны искать кого-то на замену Семину? Я только что закончил разговор с Русланом Агаларовым. Он олицетворяет собой дух дагестанского футбола. Мы рассчитываем, что он проявит свой тренерский талант – все находится в его руках и в его сердце», – заявил гендиректор «Анжи» Сергей Кораблев.

41-летний Агаларов в качестве главного тренера с 2010 по 2014 год работал с молодежной командой «Анжи», в прошлом сезоне он возглавлял «Анжи-2».