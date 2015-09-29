Руни просил Фергюсона отпустить его из «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед« Уэйн Руни не собирался уходить из команды не смотря на то, что сам просил об этом у бывшего наставника Алекса Фергюсона.

«Тогда я говорил Фергюсону, что если он не собирается выпускать меня на поле, то мне лучше будет покинуть команду. Но журналисты стали писать о том, что я хочу покинуть «МЮ», хотя все было не совсем так. Я даже не знаю, как эта информация просочилась в прессу. Несмотря на разногласия с Фергюсоном, именно из-за него перешел в клуб в 2004 году», – заявил Руни.