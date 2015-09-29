БАТЭ – «Рома». Смотреть онлайн

Если взглянуть в турнирную таблицу перед матчем, то можно сказать, что нас ждет игра двух аутсайдеров группы Е. Однако, после первого тура не стоит торопиться с подобными выводами. В гости к БАТЭ приезжает титулованная «Рома«, которая готова за счет белорусского клуба поправить свое турнирное положение.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео», и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.