Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» может быть продан

    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ведет переговоры с бизнесменом Петром Авеном о продаже клуба.

    Сообщается, что переговоры начались еще летом, и в случае продажи «Спартака» и других своих активов Федун намерен переехать в Лондон. Авен является болельщиком "Спартака" и несколько раз публично заявлял о своем желании стать его владельцем.

    Петр Авен занимает пост председателя совета директоров Банковской группы "Альфа-банк". По данным рейтинга Forbes, его состояние составляет 5,1 миллиарда долларов.

    Источник: Газета.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2015 21:16
    Рекомендуем
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26746

      slavutiq70 26 сентября 2015, 13:43

      Федун уже опроверг эту новость

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      расулик 26 сентября 2015, 13:06

      Главное чтоб вкладывал деньги в клуб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26746

      slavutiq70 26 сентября 2015, 12:13

      Как новость про Спартак,так море коментариев,Сразу видно какая команда самая популярная,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 26 сентября 2015, 12:11

      Спартак - это заведомо убыточный проект, зачем он этому Авену?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      fadda 26 сентября 2015, 11:59

      Это слишком фантастично,чтобы быть правдой.Федун столько денег вбухал,в тот же стадион и продаст его?В чём логика?
      Я уверен,что в футбольном менеджменте он мало что понимает,но коммерческая жилка в нём уж точно присутствует.
      И продавать стадион,который будет приносить немалый доход (билеты,аренда,найм площадей) уж точно верх идиотизма.
      Скорее всего очередная утка,чтобы привлечь внимание аудитории.
      А жаль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      stavr74 26 сентября 2015, 11:10

      мож и к лучшему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 26 сентября 2015, 10:18

      Бессмысленный вклад денег!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 26 сентября 2015, 08:49

      а говорят санкции не действуют...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +625

      bratskij 26 сентября 2015, 08:42

      Ахахах сало тут отжигает, сейчас заплачут девочки. Не знают кто их теперь на панели покупать то будет.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26746

      slavutiq70 > bratskij 26 сентября 2015, 09:34

      Ну и дебил ты мальчик,хотя какой ты мальчик,петушок навернека,,,,

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Sneige 26 сентября 2015, 08:23

      может и к лучшему

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11