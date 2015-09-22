Навас: «Когда закрылось трансферное окно, я не выдержал и заплакал»

Голкипер "Реала" Кейлор Навас раскрыл подробности своего сорвавшегося перехода в "Манчестер Юнайтед".

"Это был один из худших дней в моей карьере. Я уже был готов улететь, сидел в аэропорту даже без вещей.

Это была ужасная ситуация. Я хотел играть, а не смотреть, как играют другие. В 19:00 мне позвонил мой агент и сказал, чтобы я был готов к переходу в "Манчестер Юнайтед". Я не хотел уходить, но прошел медобследование. Мой контракт просто пришел слишком поздно. Никаких ошибок там не было - мой агент все проверил.

После этого я вернулся домой. Когда закрылось трансферное окно, я не выдержал и заплакал", - заявил Навас.