Молодежное первенство. «Краснодар» в гостях оказался сильнее «Урала»

Футболисты молодежного состава «Краснодара» в Екатеринбурге со счетом 2:1 переиграли сверстников из «Урала» в матче девятого тура молодежного первенства.



Счет открыли хозяева поля благодаря точному удару Александра Щербакова на 20-й минуте. Однако во втором тайме гости перехватили инициативу и дважды поразили ворота соперника. В составе "быков" забивали Денис Васенин на 52-й минуте и спустя три минуты Алексей Татаев.



Первенство России среди молодежных команд. 7-й тур

Урал (мол.) (Екатеринбург) — Краснодар (мол.) (Грозный) — 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 - Щербаков, 20; 1:1 - Васенин, 52; 1:2 - Татаев, 55