Энрике: «Месси все еще не кажется мне человеком»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал действия отдельных футболистов в матче четвертого тура Примеры против «Леванте» (4:1).

«Бартра многое дает команде. Он был очень хорош сегодня – хорошо отдавал передачи, был сконцентрирован и забил мяч. Совершенная игра», - сказал Энрике.

Наставник похвалил и молодых игроков.

«Доволен игрой Сандро и Мунира. Это игроки на будущее. Они будут нужны нам, они будут очень полезны».

Игру Тер Штегена Энрике назвал подходящей для «Барселоны».

«Другой вратарь мог бы потерять уверенность в себе. Ему не везло, но он играет в стиле «Барселоны».

Кроме того, тренер каталонцев высказался об игре Месси, которого часто называют инопланетянином.

«Незабитый пенальти еще не делает Месси человеком. Он забил два гола и отдал голевую передачу. Он все еще не кажется человеком».