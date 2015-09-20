Калиниченко: «Спартаковский дух существует — я его чувствовал!»

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко, в настоящий момент работающий в харьковском «Металлисте», прокомментировал изменения в стане красно-белых в нынешнем сезоне.

— Оправдывает себя решение о переходе власти в клубе к «спартаковским» людям?

— Не сказал бы, что вся власть перешла к ним. Да, генеральный директор и тренерский штаб — спартаковцы, но мне кажется, власть осталась в руках у того же человека, что и раньше, правда, немного завуалированно. Посмотрим, возможно, в дальнейшем вектор изменится, но на данном этапе я бы не стал говорить, что в вертикали произошли сильные изменения.

— В середине августа вы говорили, что приметили проблески спартаковского стиля. Что скажете в сентябре?

— Пока проблески проблесками и остались. Целостной игры не видно. Но это нормально, потому что тренерский штаб проработал совсем недолго — за это время нереально было построить самобытную команду.

— Спартаковский дух действительно существует?

— Конечно — я его чувствовал!