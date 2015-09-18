Ротань: «За ничью должны быть благодарны удаче и Селезневу»

Полузащитник «Днепра» Руслан Ротань прокомментировал матч первого тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио» (1:1).

«Конечно, нам хотелось выиграть, но по тому, как складывался матч, мы должны быть довольны очком. Должны быть благодарны Селезневу и удаче. Наверное, мы пока пребываем в поиске своей игры, у нас строится новая команда. Мы должны значительно прибавить в сыгранности, настрое и мотивации.

Мы понимали, что итальянцы — команда, которая играет плотно, не дает пространства. У нас был минимум моментов, только со стандартов, а так — они тактически грамотно сыграли, плюс очень жестко», — подвел итог Ротань.