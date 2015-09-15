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    ВГТРК не планирует показывать Кубок России

    Глава дирекции спортивного вещания телевизионных каналов ВГТРК Дмитрий Анисимов заявил, что он не знает, будут ли где-то транслироваться игры Кубка России до открытия телеканала «Матч ТВ».

    «Таких планов у нас нет. Наш канал закрывается 1 ноября. Зачем нам Кубок России? Контракт на эти матчи никто не подписывает. Мы не заключаем соглашения с теми соревнованиями, которые не заканчиваются до 1 ноября. Из РФС к нам пока никто не обращался по этому поводу. Не знаю, может быть, ситуация изменится в ближайшие дни, но пока мы не планируем показывать Кубок России», — заявил Анисимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.09.2015 21:21
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    Комментарии (2)
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    bset
    1442341620
    Да кому нужен этот Кубок России? А Чемпионат России? Вообще футбол никому не интересен, зачем его где-то показывать? Давайте сериальчики крутить.
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    ologreds
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