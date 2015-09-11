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    Панов: «Будь я президентом «Зенита», убрал бы Виллаш-Боаша после первого круга и поставил Семака»

    Экс-игрок сборной России Александр Панов считает, что руководству «Зенита» необходимо после первого круга чемпионата России убрать с поста главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша и поставить на его место Сергея Семака.

    «Я понимаю Боаша. Ему сложно работать в России: слишком много ограничений в российском чемпионате, инфраструктура оставляет желать лучшего, поля не того качества. Наверное, его не впечатлило все то, что он увидел. Он хочет работать на другом уровне.

    С другой стороны, человек честно сказал, что он работает последний год в клубе. Руководству нужно подумать, кто мог бы возглавить команду. Будь я президентом, я бы убрал португальца после первого круга и поставил бы Сергея Семака. Иностранцы — капризные ребята, поэтому потребуют тренера более хорошего уровня. Но если Семак зарекомендует себя за полгода, то легионеры согласятся работать с ним и дальше", - цитирует Панова издание "Росбалт".

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    11.09.2015 08:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 сентября 2015, 13:55

      И этот тут как тут! А чего не Карпина?

      0
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      Рейтинг: +93

      aviator117 11 сентября 2015, 12:37

      Это точно!

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 11 сентября 2015, 10:55

      Давно бы так.

      0
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      Рейтинг: +5

      777)( 11 сентября 2015, 10:36

      Ебаный клуб

      0
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 11 сентября 2015, 10:24

      А соответствует ли Боаш другому уровню? С таким менеджментом как был у Порту,любой результат в Европе даст.

      0
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      Рейтинг: +30

      SekatoR 11 сентября 2015, 08:50

      Полностью согласен

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