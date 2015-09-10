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  • Бышовец: «Слова Слуцкого о Мостовом – это похуже, чем хи-хи и ха-ха»

Бышовец: «Слова Слуцкого о Мостовом – это похуже, чем хи-хи и ха-ха»

10 сентября 2015, 21:35
12

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал свое мнение о словесной перепалке между главным тренером сборной России Леонидом Слуцким и бывшим игроком национальной команды Александром Мостовым. Бышовец считает, что Слуцкому не стоило называть Мостового дилетантом.

«Когда Слуцкий говорит о дилетанте Мостовом – это похуже, чем хи-хи и ха-ха. Мостовой – выдающийся игрок. Я с ним работал и в юношеской сборной, и в национальной. Он прославил наш футбол в Испании, его уровень понимания игры, возможно, выше, чем у Черенкова и Гаврилова. Слуцкий прав в одном. Этот игровой опыт надо трансформировать в умение и знание. А называть дилетантом Мостового неправильно», - сказал Бышовец.

Также специалист уверен, что в отношении футбольных идей Мостовой превосходит Слуцкого.

«Когда мы говорим о знаниях, может, у Слуцкого их больше. Но знания можно получить за счет усидчивости. Только когда говорим об опыте, подразумеваем, прежде всего, мысли и идеи. Убежден, что идеи и мысли у Мостового тоньше и выше».

Одной из причин успеха Слуцкого Бышовец считает доверие, которым тот пользуется в клубе и сборной.

«При этом знания – это еще и их применение. Вот Слуцкий свои применяет. К тому же у него очень удачно складывается ситуация. Он и в ЦСКА работает в условиях абсолютного доверия, и в сборной России теперь тоже».

Источник: «Советский спорт»
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Россия ЦСКА Слуцкий Леонид Бышовец Анатолий
Комментарии (12)
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Serjoga
1441911168
Хватит оправдывать обиженного Мостового! Если он лучше разбирается в футбольной тактике,то пусть начинает тренировать команды второго дивизиона и попробует догнать Слуцкого! Что Бышовец, что Мостовой-уже история! А в настоящем ни один ни другой в футбольных кругах не востребованы и только языком могут...!
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m_v_g
1441911936
Кто-нибудь о самом Бышовце от бывших его игроков что-нить хорошее читал? Человек-КОНДОМ!!! ВСЕ говорят.
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корабел
1441912407
Бышевец уважаемый мной человек. Но как можно путать божий дар с яичницей??? Слуцкий не путает. Он признает высокие достоинства игрока( как и Бышевец), но не смешивает их с жолжностью тренера. Именно в этой должности у Мостового нет ничего - ни профессионализма, ни опыта. И, если относиться к профессии тренера с уважением , то как тренер Мостовой никакой. Дилетант
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Бан
1441916400
У Бышовца такой возраст, что он уже не может думать о позитиве. Это называется "старческое брюзжание" - предвестник старческого маразма. Что не интервью, то Бышовец недоволен. Все и всё ему не так...
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1441918319
С КАРАБЕЛОМ СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ....МОСТ КАРПИНЫМ БЫЛ НЕДОВОЛЕН...НО ТОТ ХОТЬ ПЫТАЕТСЯ СВОЮ ТРЕНЕРСКУЮ КАРЬЕРУ СТРОИТЬ...КОНЕЧНО БЕЗ ДЕЛА НЕТ И ОШИБОК
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kkomov
1441919423
пельмень в принципе ноль в футболе - на фоне Моста особенно! чего бы добился пеьмень и цска если бы не гвк? как человек он неприличен.
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andreus20
1441926791
Видно, Бышовцу очень повезло сойтись с "Царем" в понимании игры, раз он его защищает.. Ибо этот невоспитанный себялюбивый обидчивый и злой человечек уже не раз получал от тренеров сборной за то, что совал свой нос в их дела. Особенно хорошо он отхватил от Ярцева, который долго раскаивался, что столько позволял этой "звезде". Вот и здесь слова Бышовца про тонкость мышления Мостового у меня вызывают лишь улыбку. ДИЛЕТАНТ он, как тренер. И это факт.
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sour12
1441928693
ЛВС помог в трудный момент сборной, так в место спасибо одни оскорбления и какой он ноль, сколько он выростил игроков. Муса пришёл просто пацаном быстробегающим, а сейчас луший форвард своей страны и потеснил напов из АПЛ. насколько надо быть убогим что бы оскорблять человека который делает добро!а как только ЛВС высказался в ответ причём не сказав ничего грубого лишь посмеялся над оскорблениями в свой адрес, как сбежалась куча говна которые начали тяфкать.жалкие вы все.
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Pangolin
1441940025
Совсем Бышовец плох стал...читает уже невпопад - то что Мостовой дилетант в тренерском плане это и идиоту должно быть понятно, но как игрок - мастер, об этом Слуцкий тоже говорил!
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nice
1441962849
Улыбнуло, Бышовец и Мостовой походу зарегились на бомбарбие кергуду и накидали парням минусов. Кому смог тому исправил. Должен сказать что Бышовца никто тренером брать не торопится. А Мостовой что, есть у нас еще один непризнанный гений - Бубнов, он ведь тоже только испражняется, но сам тренировать что то не торопится.
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