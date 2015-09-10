Бышовец: «Слова Слуцкого о Мостовом – это похуже, чем хи-хи и ха-ха»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал свое мнение о словесной перепалке между главным тренером сборной России Леонидом Слуцким и бывшим игроком национальной команды Александром Мостовым. Бышовец считает, что Слуцкому не стоило называть Мостового дилетантом.

«Когда Слуцкий говорит о дилетанте Мостовом – это похуже, чем хи-хи и ха-ха. Мостовой – выдающийся игрок. Я с ним работал и в юношеской сборной, и в национальной. Он прославил наш футбол в Испании, его уровень понимания игры, возможно, выше, чем у Черенкова и Гаврилова. Слуцкий прав в одном. Этот игровой опыт надо трансформировать в умение и знание. А называть дилетантом Мостового неправильно», - сказал Бышовец.

Также специалист уверен, что в отношении футбольных идей Мостовой превосходит Слуцкого.

«Когда мы говорим о знаниях, может, у Слуцкого их больше. Но знания можно получить за счет усидчивости. Только когда говорим об опыте, подразумеваем, прежде всего, мысли и идеи. Убежден, что идеи и мысли у Мостового тоньше и выше».

Одной из причин успеха Слуцкого Бышовец считает доверие, которым тот пользуется в клубе и сборной.

«При этом знания – это еще и их применение. Вот Слуцкий свои применяет. К тому же у него очень удачно складывается ситуация. Он и в ЦСКА работает в условиях абсолютного доверия, и в сборной России теперь тоже».