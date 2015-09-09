Эдегор не жалеет, что выбрал «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор заявил, что не жалеет о своем выборе в пользу испанского клуба.

«Я был в Ливерпуле, в двух манчестерских командах, мне там понравилось, но мой выбор пал на «Реал» Мадрид и я очень доволен им. Мадрид – это лучшее место для того чтобы расти в футбольном плане. В кастилье я получил десятый номер, и это очень большая ответственность, но это как раз то, что мне нравится, и я просто наслаждаюсь моментом. Моя цель - становится все лучше и лучше с каждым днем», - сказал 16-ти летний норвежец.

