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  • Тукманов: «Сейчас у «Торпедо» нет денег, чтобы отправиться в Тулу»

Тукманов: «Сейчас у «Торпедо» нет денег, чтобы отправиться в Тулу»

8 сентября 2015, 16:12
6

Президент московского "Торпедо" Александр Тукманов прокомментировал финансовую ситуацию клуба.

"Мы давно говорили, что у "Торпедо" сложная финансовая ситуация. На сегодняшний день у клуба нет денег, чтобы отправиться в Тулу на матч против "Арсенала-2", который состоится 14 сентября. ЗИЛ как главный акционер это знает. Он проинформировал руководство города Москвы.

Мы получили письмо из департамента городского имущества, в котором написано, что в связи со сложной финансовой ситуацией на заводе город предпринимает попытки по поиску нового источника финансирования. Нас такая реакция, с одной стороны, успокаивает, так как ответ на наше письмо говорит о том, что городские власти знают об этой ситуации. С другой стороны, никакой конкретики нет.

Хотелось бы, чтобы люди, которые принимают решения, были определeнны и убедительны. Если город хочет найти новый источник финансирования, то это надо сделать срочно. Если этот вопрос затянется на длительный срок, то нужно сказать прямо, что у города нет денег и нужно заканчивать играть", - заявил Тукманов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Второй дивизион. Зона Центр Россия Торпедо Арсенал-2 Тукманов Александр
Комментарии (6)
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maksspartak
1441730183
хороший клуб )) жаль если обанкротятся
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кто там
1441730451
зато у мяса их полно) а толку 0)))
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n272nm
1441730987
Развалитесь уже наконец!
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uumode
1441734133
жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru
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kolc47
1441739298
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westerose
1441742575
Торпедо, ты что серьезно? До Тулы бесплатно на электричке можно доехать. Контролер идет из одного конца.. бежишь в другой конец, когда он зайдет в последний вагон перебегаешь в предыдущий и в обратном направлении бежишь.
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