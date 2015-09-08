Тукманов: «Сейчас у «Торпедо» нет денег, чтобы отправиться в Тулу»

Президент московского "Торпедо" Александр Тукманов прокомментировал финансовую ситуацию клуба.

"Мы давно говорили, что у "Торпедо" сложная финансовая ситуация. На сегодняшний день у клуба нет денег, чтобы отправиться в Тулу на матч против "Арсенала-2", который состоится 14 сентября. ЗИЛ как главный акционер это знает. Он проинформировал руководство города Москвы.

Мы получили письмо из департамента городского имущества, в котором написано, что в связи со сложной финансовой ситуацией на заводе город предпринимает попытки по поиску нового источника финансирования. Нас такая реакция, с одной стороны, успокаивает, так как ответ на наше письмо говорит о том, что городские власти знают об этой ситуации. С другой стороны, никакой конкретики нет.

Хотелось бы, чтобы люди, которые принимают решения, были определeнны и убедительны. Если город хочет найти новый источник финансирования, то это надо сделать срочно. Если этот вопрос затянется на длительный срок, то нужно сказать прямо, что у города нет денег и нужно заканчивать играть", - заявил Тукманов.