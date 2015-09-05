Федун: «Надо же, Дзюба попал в ворота»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун с долей иронии дал свою оценку игре сборной России в прошедшем матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Швеции.

«Первый тайм очень понравился. Второй не так, но снова спасибо Акинфееву. Гениальная передача Широкова. И Артем Дзюба, надо же, попал в ворота! Теперь нужно побеждать Лихтенштейн, а Австрия должна забрать очки у шведов. И все будет нормально».

Напомним, в итоге сборная России одержала победу со счетом 1:0.