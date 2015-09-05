Украина — Белоруссия: стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Белоруссии на матч отборочного цикла к ЧЕ-2016.



Украина: Пятов, Хачериди, Шевчук, Федецкий, Ракицкий, Степаненко, Коноплянка, Ротань, Гармаш, Ярмоленко, Кравец.

Запасные: Бойко, Шевченко, Морозюк, Кучер, Пылявский, Тимощук, Малиновский, Гусев, Малышев, Рыбалка, Будковский, Гладкий.



Беларусь: Горбунов, Мартынович, Шитов, Сиваков, Филипенко, Стасевич, Глеб, Володько, Маевский, Калачев, Корниленко.

Запасные: Жевнов, Черник, Бегунов, Драгун, Брессан, Кисляк, Нехайчик, Гордейчик, Сигневич.