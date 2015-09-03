Тренер чешского «Баника» придумал оригинальное наказание для футболистов

Главный тренер «Баника» (Острава) Радомир Коритарж, разозленный провальным стартом сезона, решил наказать своих подопечных за плохую игру.

В стартовавшем чемпионате Чехии «Баник» проиграл четыре матча из пяти и занимает последнюю строчку в таблице, имея одно очко. Событием, переполнившим чашу терпения тренера, стало поражение в 1/32 финала Кубка страны. После этого он заставил игроков поработать уборщиками и строителями на клубной базе. Срок этих общественных работ – пять дней.

«Это заставит их понять, что случится, если они не будут выполнять обязанности профессиональных футболистов, как это случилось в игре Кубка», - объяснил Коритарж.

В семь часов утра футболисты «Баника» приходят на поле для тренировки и начинают убирать и приводить в порядок сам газон и прилегающую к нему территорию. После окончания работ начинается тренировка.