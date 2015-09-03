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  • Тренер чешского «Баника» придумал оригинальное наказание для футболистов

Тренер чешского «Баника» придумал оригинальное наказание для футболистов

3 сентября 2015, 19:30
7

Главный тренер «Баника» (Острава) Радомир Коритарж, разозленный провальным стартом сезона, решил наказать своих подопечных за плохую игру.

В стартовавшем чемпионате Чехии «Баник» проиграл четыре матча из пяти и занимает последнюю строчку в таблице, имея одно очко. Событием, переполнившим чашу терпения тренера, стало поражение в 1/32 финала Кубка страны. После этого он заставил игроков поработать уборщиками и строителями на клубной базе. Срок этих общественных работ – пять дней.

«Это заставит их понять, что случится, если они не будут выполнять обязанности профессиональных футболистов, как это случилось в игре Кубка», - объяснил Коритарж.

В семь часов утра футболисты «Баника» приходят на поле для тренировки и начинают убирать и приводить в порядок сам газон и прилегающую к нему территорию. После окончания работ начинается тренировка.

Источник: Eurosport.ru
Чехия. Синот Лига Весь мир Баник
Комментарии (7)
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3aCnapTaK
1441299468
Отличная идея))))
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kidd-75
1441300448
Молдовашки...
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алекс88
1441304619
Трениришка
Ответить
WhiteEgon
1441307251
Вот кого надо назначить главным тренером сборной России.
Ответить
successful
1441309847
Ну он в этом деле не первопроходец))) В советское время, по-моему то ли футболистов Динамо, то ли футболистов Спартака отправили в Сибирь лес валить, за проигрыш в европейском первенстве)))
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Smoke Some Weed
1441314894
как мне кажется, может и норм, но незаконно
Ответить
Dodge87
1441315624
дело магата живет...
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