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    Бубнов: «Терек» не могли «кинуть» дважды»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал скандал вокруг матча "Урал" - "Терек", в котором "шмели" ушли от поражения за четыре минуты до конца основного времени.

    "До игры я специально не давал никаких комментариев по этой встрече. Посмотрел ее внимательно, и мне многое стало ясно. Всем было изначально понятно - "Урал" должен проиграть, потому как в прошлом сезоне выиграл в Грозном и остался в премьер-лиге. К несчастью для всех сторон, стало известно о больших ставках на "Терек" в букмекерских конторах, в том числе со стороны некоторых игроков "Урала".

    В связи с этим скандалом в Екатеринбург полетел разбираться руководитель департамента РФС по проведению соревнований Сергей Куликов. Он и разобрался, пообщавшись на месте со всеми сторонами. У меня сложилось впечатление, что они решили переиграть изначальный план. Согласно новому, матч должен был завершиться вничью, потому что если бы выиграл "Терек", то был бы скандал. Если бы победил "Урал", то получалось, что Грозный "кинули" два раза, долг не вернули. В итоге выбрали промежуточный вариант. Я был практически уверен при счете 3:2 в пользу "Терека", что это еще не конец. Все очень красиво получилось", - заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    01.09.2015 08:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 2 сентября 2015, 21:15

      Г. Иванов: Бубнов же балабол и недалёкий человек

      Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об известном футбольном эксперте Александре Бубнове, прокомментировав его точку зрения относительно матча чемпионата России «Урал» — «Терек» (3:3).

      «Пусть Бубнов скажет фамилию игрока, поставившего на «Терек» в матче с «Уралом». Ну чего он? Он же балабол. Все люди, с кем разговариваешь, говорят, что он ненормальный человек. И его ещё куда-то берут.

      Разве это идёт на пользу нашему футболу? Какой-то недалёкий человек рассказывает всякую ерунду. Бубнов же недалёкий. Вы почитайте его книжки! Я читал.

      Он пишет, что весь «Спартак» пьяницы, а он один кристально честный, всегда бился. Дасаев плохой, а он ведь лучший вратарь Европы. А Бубнов кто? Ну да, играл в сборной, но Дасаев-то лучший в Европы был, а Бубнов кто?» — приводит слова Иванова официальный сайт «Урала».
      Источник: Официальный сайт ФК "Урал"

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      Рейтинг: +571

      RJM555 1 сентября 2015, 10:51

      я думаю в предстоящей игре Терека не будет спортивной составляющей.......

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      Рейтинг: +13

      feel_this_sheet 1 сентября 2015, 09:21

      шмлеи... почти в каждой статье ошибки... у вас там коты что ль по клавиатурам скачут, кнопаки лапками жмут?)

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 1 сентября 2015, 09:08

      оракул...

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      Рейтинг: +40

      amg063 1 сентября 2015, 08:45

      Ну конечно ж ты всё знал заранее.только молчал,чтоб не лохануться.поставил бы тогда пару лямчиков раз знал

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      Рейтинг: +16

      Arti Rabbit 1 сентября 2015, 08:43

      "в котором "шмлеи" ушли от поражения за четыре минуты до конца основного времени."
      Постоянные опечатки очень портят имидж вашего ресурса! Скоро выпущу сборник "ляпов" от bombardir.ru

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