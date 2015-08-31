Манчини: «Интеру» нужно больше футболистов

Главный тренер миланского «Интера» Роберто Манчини считает, что у его команды еще остались слабые места и необходимо приобретение новых футболистов:

«Факт остается фактом – количество игроков у нас небольшое, и некоторые важные роли исполнять некому. Посмотрим, что еще сегодня случится», – сказал итальянец.

Напомним, этим летом «нерадзурри» уже подписали защитников Жоао Миранду, Джейсона Мурильо, полузащитников Ивана Перишича и Жоффри Кондогбиа, а также нападающего Стевана Йоветича.