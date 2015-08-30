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    Бородюк: «Я не вел переговоров с Мутко по поводу сборной»

    Экс-тренер сборной России Александр Бородюк высказался по поводу слухов о том, что он мог возглавить национальную команду после отставки Фабио Капелло.

    - Если вы хотите услышать от меня конкретику, то вот вам мой любимый ответ: без комментариев!

    - Получается, министр спорта лукавил, называя вас в числе двух основных претендентов на пост главного тренера сборной России? Нельзя же причислять человека к кандидатам, банально не поговорив с ним…

    - Скажу так: я с Виталием Леонтьевичем переговоров не вел.

    - Как человек, поработавший с двумя предыдущими иностранцами, что думаете по поводу неудач третьего?

    - Отношусь к Фабио Капелло с уважением, он выиграл много титулов и заработал себя имя. Вообще публично о тренерах не высказываюсь, тем более об их работе. Считаю это некорректным и неэтичным.

    - Может быть, причина в том, что возле него не было россиянина, знакомого со спецификой нашего футбола, к мнению которого итальянец бы прислушивался?

    - Это его дело. Каждый тренер сам выбирает помощников. Со своей стороны могу сказать, что больше не представляю себя в этой роли. Слишком долго я проработал в этом статусе.

    Источник: Sportbox.ru

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    30.08.2015 13:17
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