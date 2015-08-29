Виллаш-Боаш: «Защитники не смогли в простых ситуациях действовать так, как нужно»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (1:3). Наставник всю вину взял на себя.
«Думаю, сейчас не подходящий момент, чтобы комментировать инцидент с рефери. Если мы выходим на поле, мы должны показывать желание бороться и играть на победу. Беру всю ответственность за результат на себя. Я понимаю болельщиков, ведь мы чемпионы, и от нас ждут соответствующих результатов. Повторюсь, поражение – это полностью моя ответственность»,– сказал Виллаш-Боаш.
Португалец отметил неслаженные действия защиты, но не стал в них искать оправданий для себя.
«Проблема в том, что не было организации в обороне. Защитники не смогли в простых ситуациях действовать так, как нужно, но и это тоже моя вина. Игра обороны – это моя задача».
Кроме того, Виилаш-Боаш прокомментировал влияние сделанных им замен на ход поединка.
«Поначалу замены сработали, и мы сравняли счет, но сразу же пропустили. В такой ситуации было сложно вновь команду перенастроить. Нам нужно улучшать ситуацию, если мы хотим становиться чемпионами, нам нужно прибавлять».
селя,боаша,гарая,нету. Верните нам прежний зенит который тренировал Адвокат когда мы имели МЮ