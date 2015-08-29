Виллаш-Боаш: «Защитники не смогли в простых ситуациях действовать так, как нужно»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (1:3). Наставник всю вину взял на себя.

«Думаю, сейчас не подходящий момент, чтобы комментировать инцидент с рефери. Если мы выходим на поле, мы должны показывать желание бороться и играть на победу. Беру всю ответственность за результат на себя. Я понимаю болельщиков, ведь мы чемпионы, и от нас ждут соответствующих результатов. Повторюсь, поражение – это полностью моя ответственность»,– сказал Виллаш-Боаш.

Португалец отметил неслаженные действия защиты, но не стал в них искать оправданий для себя.

«Проблема в том, что не было организации в обороне. Защитники не смогли в простых ситуациях действовать так, как нужно, но и это тоже моя вина. Игра обороны – это моя задача».

Кроме того, Виилаш-Боаш прокомментировал влияние сделанных им замен на ход поединка.

«Поначалу замены сработали, и мы сравняли счет, но сразу же пропустили. В такой ситуации было сложно вновь команду перенастроить. Нам нужно улучшать ситуацию, если мы хотим становиться чемпионами, нам нужно прибавлять».