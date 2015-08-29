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  • Виллаш-Боаш: «Защитники не смогли в простых ситуациях действовать так, как нужно»

Виллаш-Боаш: «Защитники не смогли в простых ситуациях действовать так, как нужно»

29 августа 2015, 19:43
3

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (1:3). Наставник всю вину взял на себя.

«Думаю, сейчас не подходящий момент, чтобы комментировать инцидент с рефери. Если мы выходим на поле, мы должны показывать желание бороться и играть на победу. Беру всю ответственность за результат на себя. Я понимаю болельщиков, ведь мы чемпионы, и от нас ждут соответствующих результатов. Повторюсь, поражение – это полностью моя ответственность»,– сказал Виллаш-Боаш.

Португалец отметил неслаженные действия защиты, но не стал в них искать оправданий для себя.

«Проблема в том, что не было организации в обороне. Защитники не смогли в простых ситуациях действовать так, как нужно, но и это тоже моя вина. Игра обороны – это моя задача».

Кроме того, Виилаш-Боаш прокомментировал влияние сделанных им замен на ход поединка.

«Поначалу замены сработали, и мы сравняли счет, но сразу же пропустили. В такой ситуации было сложно вновь команду перенастроить. Нам нужно улучшать ситуацию, если мы хотим становиться чемпионами, нам нужно прибавлять».

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Крылья Советов Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (3)
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ФК Зенит всея Руси
1440869336
Короче, матч позади, пусть неудачный и неприятный - но давайте двигаться дальше. Хорошо, что два поражения случились в начале сезона, пока всё поправимо. Идите и работайте, вот и дело с концом. А без обидных поражений -- никогда не видать и большого успеха. Лишь бы делали правильные выводы.
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Inks
1440869381
Радует, что хоть без истерик и паники
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leva200683
1440870301
президент зенита прислушайтесь к болельщикам купите кокорина и еще пару нормальных игроков не за такие бабки гоните халка,витселя,дзюбу,гарсию,вит
селя,боаша,гарая,нету. Верните нам прежний зенит который тренировал Адвокат когда мы имели МЮ
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