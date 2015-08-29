Дьяков: «Наш футбол чист и честен»

Защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков выразил свое мнение относительно матча седьмого тура РФПЛ между «Уралом» и «Тереком», который подозревался в договорном характере.

«Смотрел ли матч «Урал» - «Терек»? Да, конечно. Такое пристальное внимание к этому матчу. Сыграли (3:3). Думаю, если бы «Терек» победил – (3:2), то шума было бы больше. Меня, в принципе, не слишком задевала эта ситуация. Считаю, что наш футбол чист и честен», - сказал защитник.



