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    Дьяков: «Наш футбол чист и честен»

    Защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков выразил свое мнение относительно матча седьмого тура РФПЛ между «Уралом» и «Тереком», который подозревался в договорном характере.

    «Смотрел ли матч «Урал» - «Терек»? Да, конечно. Такое пристальное внимание к этому матчу. Сыграли (3:3). Думаю, если бы «Терек» победил – (3:2), то шума было бы больше. Меня, в принципе, не слишком задевала эта ситуация. Считаю, что наш футбол чист и честен», - сказал защитник.


    Источник: Чемпионат.ком

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    29.08.2015 17:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 августа 2015, 19:24

      Ну это же не Зенит или ЦСКА играли-вот где обычно судей покупают.

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